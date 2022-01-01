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«Интер» нанес «Ливерпулю» первое поражение в 2022 году. Клуб не проигрывал 15 матчей подряд

«Ливерпуль» проиграл «Интеру» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но вышел в четвертьфинал по сумме двух матчей.

Итальянский клуб прервал 15-матчевую серию «Ливерпуля» без поражений. На этом отрезке команда Юргена Клоппа одержала 13 побед и дважды сыграла вничью.

До этого ливерпульцы в последний раз проигрывали 28 декабря 2021 года в матче против «Лестера» (0:1).

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Источник: Бомабрдир.ру

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