«Интер» нанес «Ливерпулю» первое поражение в 2022 году. Клуб не проигрывал 15 матчей подряд

«Ливерпуль» проиграл «Интеру» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но вышел в четвертьфинал по сумме двух матчей.

Итальянский клуб прервал 15-матчевую серию «Ливерпуля» без поражений. На этом отрезке команда Юргена Клоппа одержала 13 побед и дважды сыграла вничью.

До этого ливерпульцы в последний раз проигрывали 28 декабря 2021 года в матче против «Лестера» (0:1).

«Ливерпуль» занимает 2-е место в АПЛ.

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