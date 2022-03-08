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Матч «Ливерпуль» – «Интер» прервали на четыре минуты. Медики оказывали помощь болельщику

Матч «Ливерпуль»«Интер» был прерван в середине первого тайма на несколько минут.

Одному из болельщиков стало плохо на трибуне. Медики в течении четырех минут оказывали ему экстренную помощь.

После этого матч был продолжен.

  • «Ливерпуль» победил «Интер» в первом матче со счетом 2:0.
  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: Бомбардир.ру

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08.03.2022 23:59
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