Матч «Ливерпуль» – «Интер» прервали на четыре минуты. Медики оказывали помощь болельщику

Матч «Ливерпуль» – «Интер» был прерван в середине первого тайма на несколько минут.

Одному из болельщиков стало плохо на трибуне. Медики в течении четырех минут оказывали ему экстренную помощь.

После этого матч был продолжен.

«Ливерпуль» победил «Интер» в первом матче со счетом 2:0.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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