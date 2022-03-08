Рангник считает игроков «МЮ» психологически слабыми. Он доволен только Шоу и Мактоминеем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает своих игроков недостаточно сильными психологически, сообщает ESPN.

Немец и его штаб обеспокоены способностью игроков преодолевать сложности. Они встревожены тем, что команда теряет очки в матчах, где доминирует. Это связано с потерей концентрации из-за ошибок, недовольства партнерами и тактикой.

Рангник считает, что только Люк Шоу и Скотт Мактоминей психологически сильны и способны справляться с трудностями.

«МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

Рангник принял клуб осенью.

Ранее он работал в «Локомотиве».

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