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Рангник считает игроков «МЮ» психологически слабыми. Он доволен только Шоу и Мактоминеем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает своих игроков недостаточно сильными психологически, сообщает ESPN.

Немец и его штаб обеспокоены способностью игроков преодолевать сложности. Они встревожены тем, что команда теряет очки в матчах, где доминирует. Это связано с потерей концентрации из-за ошибок, недовольства партнерами и тактикой.

Рангник считает, что только Люк Шоу и Скотт Мактоминей психологически сильны и способны справляться с трудностями.

  • «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.
  • Рангник принял клуб осенью.
  • Ранее он работал в «Локомотиве».

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Источник: ESPN

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Комментарии2
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    Рейтинг: +260

    ц 55 минут назад

    А то недоволен был Шоу, нет мысли у него.

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    Рейтинг: +6596

    BarStep 1 час назад

    Остальных отправить в Локо на исправительные работы)

    0
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