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Уткин забил 4-й гол со штрафного в сезоне РПЛ. Это больше, чем любой игрок из топ-5 лиг Европы

В 20-м туре чемпионата России «Ахмат» дома уступил «Рубину» со счетом 1:2.

Единственный гол в составе грозненской команды забил полузащитник Даниил Уткин.

Воспитанник «Краснодара» в четвертый раз в сезоне РПЛ отличился прямым ударом со штрафного.

Это больше, чем любой другой игрок из топ-5 лиг Европы. У ближайших преследователей Тежи Саванье («Монпелье») и Кристиано Бираги («Фиорентина») по три мяча, забитых таким способом.

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Источник: Opta

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