Болельщики «Зенита» во время матча 20-го тура РПЛ против «Уфы» (2:0) поблагодарили Ярослава Ракицкого.

Фанаты петербургской команды вывесили баннер со словами «Спасибо, мужик». Также они скандировали «Спасибо, Ярик».

Украинец выступал за «Зенит» с января 2019-го по март 2022-го года.

Ракицкий забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.

На прошлой неделе защитник расторг контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

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