Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

Фанаты «Зенита» – Ракицкому: «Спасибо, мужик»

Болельщики «Зенита» во время матча 20-го тура РПЛ против «Уфы» (2:0) поблагодарили Ярослава Ракицкого.

Фанаты петербургской команды вывесили баннер со словами «Спасибо, мужик». Также они скандировали «Спасибо, Ярик».

  • Украинец выступал за «Зенит» с января 2019-го по март 2022-го года.
  • Ракицкий забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.
  • На прошлой неделе защитник расторг контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

Узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

Семак: «Благодарен Ракицкому за эти три года. Его роль в достижении результатов была очень большой»

⚡ «Зенит» объявил об уходе Ракицкого

Семак: «Ракицкий попросил два выходных, у Тимощука заболело горло»

Источник: «Ландскрона»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:35
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11