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Трансферное окно для ухода легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля («РБ Спорт»)

ФИФА в ближайшее время откроет специальное трансферное окно в РПЛ, которое будет открыто до 7 апреля.

Ранее глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зoтов сообщил, что ФИФА разрешит легионерам из РПЛ и УПЛ приостановить контракты с клубами до конца июня.

По информации «РБ Спорт», иностранцы до 7 апреля смогут приостановить контракты с клубами РПЛ и уйти в бесплатную аренду в зарубежные команды на три месяца – до конца июня.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
  • УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +68995

    insider_retro 55 минут назад

    Похоже, годные леги останутся только в Зените, ЦСКА и Спартаке. Может, где-то останутся африканцы. Остальные, скорее всего, трансфертируются...
    Что-то в этом очищении есть и положительное...

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    Рейтинг: +4374

    ЮНик > insider_retro 37 минут назад

    "Годные леги" думают о своей дальнейшей карьере в элитных евролигах. Для них РПЛ промежуточная ступенька. А останутся те, кто решил завершать карьеру и срубить легкого бабла, и еще посредственные игрочишки из Африки. Я так думаю...

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