Трансферное окно для ухода легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля («РБ Спорт»)

ФИФА в ближайшее время откроет специальное трансферное окно в РПЛ, которое будет открыто до 7 апреля.

Ранее глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зoтов сообщил, что ФИФА разрешит легионерам из РПЛ и УПЛ приостановить контракты с клубами до конца июня.

По информации «РБ Спорт», иностранцы до 7 апреля смогут приостановить контракты с клубами РПЛ и уйти в бесплатную аренду в зарубежные команды на три месяца – до конца июня.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

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