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  • Трансферное окно для ухода легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля («РБ Спорт»)

Трансферное окно для ухода легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля («РБ Спорт»)

7 марта 2022, 17:49
6

ФИФА в ближайшее время откроет специальное трансферное окно в РПЛ, которое будет открыто до 7 апреля.

Ранее глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зoтов сообщил, что ФИФА разрешит легионерам из РПЛ и УПЛ приостановить контракты с клубами до конца июня.

По информации «РБ Спорт», иностранцы до 7 апреля смогут приостановить контракты с клубами РПЛ и уйти в бесплатную аренду в зарубежные команды на три месяца – до конца июня.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
  • УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига
Комментарии (6)
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insider_retro
1646665835
Похоже, годные леги останутся только в Зените, ЦСКА и Спартаке. Может, где-то останутся африканцы. Остальные, скорее всего, трансфертируются... Что-то в этом очищении есть и положительное...
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Hektor 84
1646684154
Ну из упл ладно играть все равно не где. А что не дает нашим деньгам продолжать играть в своих прежних клубах?
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