Трансферное окно для ухода легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля («РБ Спорт»)

Похоже, годные леги останутся только в Зените, ЦСКА и Спартаке. Может, где-то останутся африканцы. Остальные, скорее всего, трансфертируются...
Что-то в этом очищении есть и положительное...
ФИФА в ближайшее время откроет специальное трансферное окно в РПЛ, которое будет открыто до 7 апреля.
Ранее глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зoтов сообщил, что ФИФА разрешит легионерам из РПЛ и УПЛ приостановить контракты с клубами до конца июня.
По информации «РБ Спорт», иностранцы до 7 апреля смогут приостановить контракты с клубами РПЛ и уйти в бесплатную аренду в зарубежные команды на три месяца – до конца июня.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
- УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
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