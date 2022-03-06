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Серия А. «Ювентус» благодаря голу Мораты обыграл «Специю»

«Ювентус» в домашнем матче 28-го тура Серии А с минимальным счетом победил «Специю» – 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Альваро Мората.

«Юве» набрал 53 очка и занимает четвертое место в таблице.

Италия. Серия А. 28-й тур

Ювентус – Специя – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мората, 21.

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Источник: «Бомбардир»

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06.03.2022 21:53
Комментарии1
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    Рейтинг: +1498

    Bozigit 2 часа назад

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