«Динамо» осталось в меньшинстве в первом тайме матча со «Спартаком»

Закончился первый тайм матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Команда Паоло Ваноли выигрывает со счетом 2:0.

«Динамо» в концовке первого тайма остался в меньшинстве. Две желтые карточки за три минуты получил Гильермо Варела.

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