Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

«Динамо» осталось в меньшинстве в первом тайме матча со «Спартаком»

Закончился первый тайм матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Команда Паоло Ваноли выигрывает со счетом 2:0.

«Динамо» в концовке первого тайма остался в меньшинстве. Две желтые карточки за три минуты получил Гильермо Варела.

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз

Зарема: «Всегда верю в «Спартак» в каждой игре. Спасибо болельщикам»

Промес вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Степашин: «Спасибо Карасеву за удаление»

Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:09
Комментарии10
...
  • ...
    Рейтинг: +59696

    portero 18 минут назад

    По второй карте, наверное суровое наказание....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +875

    qawzsexdr 57 минут назад

    Что бы вы понимали, это отвлечение внимания от заговора судей против Спартака

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +305

    Shotlandets86 58 минут назад

    Мдаа... Не ожидал от Карасёва такого одностороннего судейства. И так игра не клеилась, плюс два рандома залетело, так ещё две жёлтые придумал, чтоб добить окончательно.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +411

    Olymp2 1 час назад

    В день прощения такие вещи не прощаются продажным тварям

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +203

    Суворов_лучший 1 час назад

    ну, и тварь карась

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +203

    Суворов_лучший 1 час назад

    Спасибо, Сандро! Уезжай, газик и лукойл все распилили! И карась, тварь, продался

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +111

    За_чистый_футбол 1 час назад

    Достойный конец от купленного судьи последнему чемпионату России по футболу....

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +411

    Olymp2 1 час назад

    Не ожидал! видать, бабки в рублях держал, последний сезон, решил наварить! Но так нагло! Второй карточки точняк не было у Варелы, видать карась решил была не была!!

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +203

    Суворов_лучший 1 час назад

    не ожидал от карасева - теперь с маленькой буквы - такого судейства! А сейчас посмотрел и понял - конец ему как судье! В Европу не пустят, вот и решил бабла срубить!!! Вопрос только с кого -с газика или хохленка?

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +307

    Best_forever > Суворов_лучший 1 час назад

    последний сезон - где он еще что заработает, дебил

    5
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11