«Динамо» осталось в меньшинстве в первом тайме матча со «Спартаком»

По второй карте, наверное суровое наказание....
Закончился первый тайм матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Команда Паоло Ваноли выигрывает со счетом 2:0.
«Динамо» в концовке первого тайма остался в меньшинстве. Две желтые карточки за три минуты получил Гильермо Варела.
- Матч «Динамо» – «Спартак» судит Сергей Карасев.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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