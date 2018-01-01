Изидор забил дебютный гол за «Локомотив». Его купили за 3,5 миллиона

Раз в год и шпала забивает...
В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». На 21-й минуте нападающий москвичей Вильсон Изидор сделал счет 2:1.
Это дебютный гол француза за «Локомотив».
- Изидор куплен зимой у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Для «Локомотива» это 1-й матч РПЛ в этом году.
- В случае победы «Локомотив» поднимется на 5-е место.
Мампасси, Кухта, Изидор – в старте «Локомотива»; Жирков, Глушаков, Ламкель Зе выйдут с первых минут у «Химок»
Агент Изидора: «Не знаю, уйдет ли Вильсон из «Локо». Мы ждем новостей»
Изидор: «Головин посоветовал перейти в «Локомотив». Сказал, что это очень крутой клуб»