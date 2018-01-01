Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

Изидор забил дебютный гол за «Локомотив». Его купили за 3,5 миллиона

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». На 21-й минуте нападающий москвичей Вильсон Изидор сделал счет 2:1.

Это дебютный гол француза за «Локомотив».

  • Изидор куплен зимой у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
  • Для «Локомотива» это 1-й матч РПЛ в этом году.
  • В случае победы «Локомотив» поднимется на 5-е место.

Мампасси, Кухта, Изидор – в старте «Локомотива»; Жирков, Глушаков, Ламкель Зе выйдут с первых минут у «Химок»

Агент Изидора: «Не знаю, уйдет ли Вильсон из «Локо». Мы ждем новостей»

Изидор: «Головин посоветовал перейти в «Локомотив». Сказал, что это очень крутой клуб»

Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:37
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +3895

    PAREVG. 56 минут назад

    Раз в год и шпала забивает...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11