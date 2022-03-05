Бундеслига. «Штутгарт» из зоны вылета уступал 0:2 «Боруссии» М, но победил

«Штутгарт» в 25-м туре чемпионата Германии переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха. Хозяева уступали в два мяча.

Штутгартцы продолжают идти в зоне вылета. «Боруссия» находится на 13-м месте.

«Штутгарт» победил дома впервые с 26 ноября. «Боруссия» не выигрывает на выезде с 7 января.

Германия. Бундеслига. 25-й тур

Штутгарт – Боруссия М – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Плеа, 14; 0:2 – Тюрам, 35; 1:2 – Эндо, 38; 2:2 – Фюрих, 51; 3:2 – Калайджич, 83.

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