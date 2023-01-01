Примера. «Валенсия» победила «Гранаду», Черышев остался в запасе. Он не играет два месяца

«Валенсия» в 27-м туре чемпионата Испании оказалась сильнее «Гранады». В трех голах поучаствовал полузащитник Карлос Солер.

Российский игрок «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе. Он не выходит на поле с 8 января. Летом футболист станет свободным агентом.

«Валенсия» занимает девятое место. «Гранада» – 17-я.

Испания. Примера. 27-й тур

Валенсия – Гранада – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гедеш, 48; 2:0 – Гомес, 51; 2:1 – Хауме, 56 (в свои ворота); 3:1 – Солер, 61 (с пенальти).

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Турнирная таблица Примеры

Кубок Испании. «Валенсия» обыграла «Атлетик» и вышла в финал, Черышев остался в запасе

Черышев – в запасе на матч с «Атлетиком». Он не играет с 8 января

Примера. «Валенсия» победила «Мальорку», Черышева не было в заявке