Йович может заменить Холанда в «Боруссии»

Дортмундская «Боруссиия» ищет варианты на случай летнего ухода нападающего Эрлинга Холанда. Его может заменить форвард «Реала» Лука Йович, пишет Transfer News Central со ссылкой на Fichajes.
Йович играл в Бундеслиге за «Айнтрахт».
- 24-летний серб стоит 20 миллионов евро.
- Он принадлежит «Реалу» с 2019 года.
- В сезоне Примеры у Йовича 13 матчей, гол, 2 ассиста.
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