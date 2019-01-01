Йович может заменить Холанда в «Боруссии»

Дортмундская «Боруссиия» ищет варианты на случай летнего ухода нападающего Эрлинга Холанда. Его может заменить форвард «Реала» Лука Йович, пишет Transfer News Central со ссылкой на Fichajes.

Йович играл в Бундеслиге за «Айнтрахт».

24-летний серб стоит 20 миллионов евро.

Он принадлежит «Реалу» с 2019 года.

В сезоне Примеры у Йовича 13 матчей, гол, 2 ассиста.

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