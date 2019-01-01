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Йович может заменить Холанда в «Боруссии»

Дортмундская «Боруссиия» ищет варианты на случай летнего ухода нападающего Эрлинга Холанда. Его может заменить форвард «Реала» Лука Йович, пишет Transfer News Central со ссылкой на Fichajes.

Йович играл в Бундеслиге за «Айнтрахт».

  • 24-летний серб стоит 20 миллионов евро.
  • Он принадлежит «Реалу» с 2019 года.
  • В сезоне Примеры у Йовича 13 матчей, гол, 2 ассиста.

«Реал» не отпустит Йовича зимой из-за травм Бензема и Диаса (Marca)

Форвард «Реала» Йович заболел коронавирусом

Примера. Гол и ассист Йовича помогли «Реалу» победить на выезде «Реал Сосьедад» и укрепиться на первом месте; Бензема травмировался

Источник: твиттер Transfer News Central

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