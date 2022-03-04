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Тухель: «Абрамович – редкий и особенный владелец клуба»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на новость о продаже клуба Романом Абрамовичем. Сейчас ищут покупателя.

«Он очень страстный владелец, который заботится о команде, клубе, результатах, что очень редко и особенно», – сказал немец.

  • На этой неделе Роман Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
  • Он владеет клубом с 2003 года.
  • При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.

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Источник: твиттер Absolute Chelsea

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04.03.2022 23:12
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