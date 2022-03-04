Тухель: «Абрамович – редкий и особенный владелец клуба»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на новость о продаже клуба Романом Абрамовичем. Сейчас ищут покупателя.

«Он очень страстный владелец, который заботится о команде, клубе, результатах, что очень редко и особенно», – сказал немец.