Тухель: «Абрамович – редкий и особенный владелец клуба»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на новость о продаже клуба Романом Абрамовичем. Сейчас ищут покупателя.
«Он очень страстный владелец, который заботится о команде, клубе, результатах, что очень редко и особенно», – сказал немец.
- На этой неделе Роман Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
- Он владеет клубом с 2003 года.
- При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.
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