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Гогниев: «Матч «Алании» с «Зенитом» будет праздником футбола»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал итог жеребьевки 1/4 финала Кубка России. Владикавказцы сыграют с «Зенитом».

«Как я говорил до жеребьевки, нам не было разницы, с кем играть в 1/4 финала. Попался «Зенит», значит будем играть с питерцами. Хорошо, что матч будет домашним — придeт много людей, будет праздник футбола», – сказал тренер.

  • Матч состоится в апреле.
  • «Алания» идет в ФНЛ 4-й.
  • «Зенит» – лидер РПЛ.

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Источник: твиттер «Алании»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5982

    Ганнибал Лектор 1 час назад

    Главное, чтобы во Владикавказе поле было нормальным, чтобы был футбол, а не посевная

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    Рейтинг: +12662

    Fusballer 1 час назад

    Какие, нахрен, сейчас праздники?! Совсем с ума сошёл. Хотя с вашими зарплатами, наверное, и создаётся такое ощущение.

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