Гогниев: «Матч «Алании» с «Зенитом» будет праздником футбола»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал итог жеребьевки 1/4 финала Кубка России. Владикавказцы сыграют с «Зенитом».

«Как я говорил до жеребьевки, нам не было разницы, с кем играть в 1/4 финала. Попался «Зенит», значит будем играть с питерцами. Хорошо, что матч будет домашним — придeт много людей, будет праздник футбола», – сказал тренер.