Паршивлюк – о конфликте с Шварцем: «В перерыве он завел меня в душевую и начал кричать. Его было не остановить»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о конфликте с главным тренером клуба Сандро Шварцем.
— Ордец мне рассказывал, что за все время Сандро Шварц по-настоящему сорвался лишь однажды — и то на сборах. На кого кричал?
— На меня! Это было на сборе в Австрии: во время игры Сандро сделал замечание, а я взмахнул руками. И это, конечно, было неправильно. В перерыве Шварц завел меня в душевую и начал кричать: «Ты не имеешь права [так делать]!» Я пытался что-то сказать, но его было не остановить: «Нет! Стоп!»
Ох! На следующий день мы поговорили и друг друга поняли. У нас с Сандро очень правильные отношения. Знаю, что он видит во мне помощника: я для него как проводник идей и мыслей в коллективе; человек, который перед игрой может произнести мотивационную речь, подбодрить тех же Заху с Тюкой.
Поэтому с моей стороны, конечно, было некорректно подавать такой пример, после которого все остальные могли подумать: «А-а, то есть так можно?»
Мы все обсудили, каждый сделал выводы — такого больше не повторялось. Но тот случай я запомнил на всю жизнь.
- Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
- Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.