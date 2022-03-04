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  • Паршивлюк – о конфликте с Шварцем: «В перерыве он завел меня в душевую и начал кричать. Его было не остановить»

Паршивлюк – о конфликте с Шварцем: «В перерыве он завел меня в душевую и начал кричать. Его было не остановить»

4 марта 2022, 11:58
5

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о конфликте с главным тренером клуба Сандро Шварцем.

— Ордец мне рассказывал, что за все время Сандро Шварц по-настоящему сорвался лишь однажды — и то на сборах. На кого кричал?

— На меня! Это было на сборе в Австрии: во время игры Сандро сделал замечание, а я взмахнул руками. И это, конечно, было неправильно. В перерыве Шварц завел меня в душевую и начал кричать: «Ты не имеешь права [так делать]!» Я пытался что-то сказать, но его было не остановить: «Нет! Стоп!»

Ох! На следующий день мы поговорили и друг друга поняли. У нас с Сандро очень правильные отношения. Знаю, что он видит во мне помощника: я для него как проводник идей и мыслей в коллективе; человек, который перед игрой может произнести мотивационную речь, подбодрить тех же Заху с Тюкой.

Поэтому с моей стороны, конечно, было некорректно подавать такой пример, после которого все остальные могли подумать: «А-а, то есть так можно?»

Мы все обсудили, каждый сделал выводы — такого больше не повторялось. Но тот случай я запомнил на всю жизнь.

  • Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
  • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Паршивлюк Сергей Шварц Сандро
Комментарии (5)
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1646385102
человеку 32, только понял, что оказывается так делать неправильно. ну или говорит, что понял.
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FanatSerj
1646389291
Аааааа так вот у кого Саламыч взял "душевую" на вооружение, у немцев же ))))
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vmonomah17
1646390548
Вас еще и бить нужно!
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моэм
1646400830
Шварц не стал "распекать" прилюдно ... это очень тактично , без унижения чувства личного достоинства человека ....что является примеров для многих ... к сожалению Паршивлюк , вынесший это наружу . оказался в смысле воспитания не на высоте ...наверняка Шварц хотел оставить это в тайне и не выносить приватный воспитательный разговор в публичное пространство.
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житель СПб
1646404648
Еще одно доказательство мудрости и воспитательных способностей Шварца. И то, что психология более важна, чем технические навыки.
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