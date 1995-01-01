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    Паршивлюк – о конфликте с Шварцем: «В перерыве он завел меня в душевую и начал кричать. Его было не остановить»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о конфликте с главным тренером клуба Сандро Шварцем.

    — Ордец мне рассказывал, что за все время Сандро Шварц по-настоящему сорвался лишь однажды — и то на сборах. На кого кричал?

    — На меня! Это было на сборе в Австрии: во время игры Сандро сделал замечание, а я взмахнул руками. И это, конечно, было неправильно. В перерыве Шварц завел меня в душевую и начал кричать: «Ты не имеешь права [так делать]!» Я пытался что-то сказать, но его было не остановить: «Нет! Стоп!»

    Ох! На следующий день мы поговорили и друг друга поняли. У нас с Сандро очень правильные отношения. Знаю, что он видит во мне помощника: я для него как проводник идей и мыслей в коллективе; человек, который перед игрой может произнести мотивационную речь, подбодрить тех же Заху с Тюкой.

    Поэтому с моей стороны, конечно, было некорректно подавать такой пример, после которого все остальные могли подумать: «А-а, то есть так можно?»

    Мы все обсудили, каждый сделал выводы — такого больше не повторялось. Но тот случай я запомнил на всю жизнь.

    • Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
    • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +28513

      silver29 54 минуты назад

      Зачем кричать и унижать игрока, саламыч в таких разговорах в душевой просто предлагал свернуть шею.

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      Рейтинг: +753

      Untitled-1 1 час назад

      человеку 32, только понял, что оказывается так делать неправильно. ну или говорит, что понял.

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