Паршивлюк: «Карпин и Якин не понимали, почему игроки «Спартака» не могут отдать 20 точных передач на 5 метров»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о претензиях Валерия Карпина и Мурата Якина к игрокам «Спартака».

— Ты сказал, что Якин не до конца перестроился из футболиста в тренера. В чем это проявлялось?

— На мой взгляд, он столкнулся с той же проблемой, что и Карпин, когда начинал тренировать.

Оба были большими игроками и не понимали, почему современные футболисты не могут делать то, что умели они. Условно, отдать 20 точных передач подряд на 5 метров — для них само собой разумеющаяся вещь. Но даже в «Спартаке» не все это могли. И они оба удивлялись: ну как так?