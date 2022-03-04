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  • Паршивлюк: «Карпин и Якин не понимали, почему игроки «Спартака» не могут отдать 20 точных передач на 5 метров»

Паршивлюк: «Карпин и Якин не понимали, почему игроки «Спартака» не могут отдать 20 точных передач на 5 метров»

4 марта 2022, 10:56
1

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о претензиях Валерия Карпина и Мурата Якина к игрокам «Спартака».

— Ты сказал, что Якин не до конца перестроился из футболиста в тренера. В чем это проявлялось?

— На мой взгляд, он столкнулся с той же проблемой, что и Карпин, когда начинал тренировать.

Оба были большими игроками и не понимали, почему современные футболисты не могут делать то, что умели они. Условно, отдать 20 точных передач подряд на 5 метров — для них само собой разумеющаяся вещь. Но даже в «Спартаке» не все это могли. И они оба удивлялись: ну как так?

  • Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014-й год с перерывом.
  • Якин возглавлял клуб с 2014 по 2015-й год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Паршивлюк Сергей Карпин Валерий Якин Мурат
Комментарии (1)
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житель СПб
1646404442
Может, гнать надо было таких?! И оставлять только тех, кто с этой задачей справляется?! На самом деле, очень важный тест-критерий.
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