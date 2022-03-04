Паршивлюк: «В «Спартаке» игроки с большим эго не видели в Эмери того, кем он является сейчас»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за «Спартак», высказался о бывшем тренере клуба Унаи Эмери.

— Все смеялись над Дзюбой, но тебя самого удивило, что Эмери и Якин выстрелили после «Спартака»?

— Успехи Эмери точно не удивили. Его подход к работе, профессионализм и погружение в процесс просто поражали!

Да, возникли проблемы с адаптацией, незнанием языка и менталитетом. Плюс в «Спартаке» были определенные футболисты с большим эго, которые не видели в Эмери того, кем он является сейчас. В итоге все вылилось в такой результат.

Но именно по задаткам, требованиями и тому, как он выстраивал команду, я был уверен: это очень сильный тренер.

По Якину было сложнее судить. Мне кажется, в «Спартаке» он еще не до конца трансформировался из футболиста в тренера. Плюс у него был очень большой штаб, который, казалось, сформирован на скорую руку. Помнишь спецназовца, который у нас был тренером по физподготовке?

— Конечно.

— Ну, было странно. А сейчас Якин, возможно, набрался опыта. Еще есть собранная команда. И вот результат.