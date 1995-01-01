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    Паршивлюк: «В «Спартаке» игроки с большим эго не видели в Эмери того, кем он является сейчас»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за «Спартак», высказался о бывшем тренере клуба Унаи Эмери.

    — Все смеялись над Дзюбой, но тебя самого удивило, что Эмери и Якин выстрелили после «Спартака»?

    — Успехи Эмери точно не удивили. Его подход к работе, профессионализм и погружение в процесс просто поражали!

    Да, возникли проблемы с адаптацией, незнанием языка и менталитетом. Плюс в «Спартаке» были определенные футболисты с большим эго, которые не видели в Эмери того, кем он является сейчас. В итоге все вылилось в такой результат.

    Но именно по задаткам, требованиями и тому, как он выстраивал команду, я был уверен: это очень сильный тренер.

    По Якину было сложнее судить. Мне кажется, в «Спартаке» он еще не до конца трансформировался из футболиста в тренера. Плюс у него был очень большой штаб, который, казалось, сформирован на скорую руку. Помнишь спецназовца, который у нас был тренером по физподготовке?

    — Конечно.

    — Ну, было странно. А сейчас Якин, возможно, набрался опыта. Еще есть собранная команда. И вот результат.

    • Эмери тренировал «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.
    • После столичного клуба он возглавил «Севилью», с которой 3 раза подряд выиграл Лиги Европы.
    • С 2020 года Эмери тренирует «Вильярреал».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59585

      portero 1 час назад

      я бы сказал что и с большими зарплатами, надеюсь сейчас этим всем типо топ-футболистам порежут зарплаты....

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