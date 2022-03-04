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  • Паршивлюк: «В «Спартаке» игроки с большим эго не видели в Эмери того, кем он является сейчас»

Паршивлюк: «В «Спартаке» игроки с большим эго не видели в Эмери того, кем он является сейчас»

4 марта 2022, 08:43
3

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за «Спартак», высказался о бывшем тренере клуба Унаи Эмери.

— Все смеялись над Дзюбой, но тебя самого удивило, что Эмери и Якин выстрелили после «Спартака»?

— Успехи Эмери точно не удивили. Его подход к работе, профессионализм и погружение в процесс просто поражали!

Да, возникли проблемы с адаптацией, незнанием языка и менталитетом. Плюс в «Спартаке» были определенные футболисты с большим эго, которые не видели в Эмери того, кем он является сейчас. В итоге все вылилось в такой результат.

Но именно по задаткам, требованиями и тому, как он выстраивал команду, я был уверен: это очень сильный тренер.

По Якину было сложнее судить. Мне кажется, в «Спартаке» он еще не до конца трансформировался из футболиста в тренера. Плюс у него был очень большой штаб, который, казалось, сформирован на скорую руку. Помнишь спецназовца, который у нас был тренером по физподготовке?

— Конечно.

— Ну, было странно. А сейчас Якин, возможно, набрался опыта. Еще есть собранная команда. И вот результат.

  • Эмери тренировал «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.
  • После столичного клуба он возглавил «Севилью», с которой 3 раза подряд выиграл Лиги Европы.
  • С 2020 года Эмери тренирует «Вильярреал».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Паршивлюк Сергей Эмери Унаи
Комментарии (3)
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portero
1646375236
я бы сказал что и с большими зарплатами, надеюсь сейчас этим всем типо топ-футболистам порежут зарплаты....
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житель СПб
1646404904
Очень жаль, что не умеете видеть таланты! Впрочем и мы с Манчини не очень показались...
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zigbert
1646417974
В Спартаке это обычная практика -нет результатов, на выход. К сожалению не увидели в Эмери сильного тренера.
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