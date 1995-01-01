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    Кубок России. Дубль Лисаковича принес «Рубину» волевую победу над «Ротором»

    В 1/8 финала Кубка России «Рубин» дома обыграл «Ротор» со счетом 2:1.

    Победный дубль в активе зимнего новичка казанской команды Виталия Лисаковича. Оба гола он забил с пенальти.

    «Рубин» стал четвертьфиналистом турнира, «Ротор» вылетел из Кубка.

    Кубок России. 1/8 финала

    Рубин (Казань) – Ротор (Волгоград) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Минаев, 12; 1:1 – Лисакович, 27 (с пенальти); 2:1 – Лисакович, 73 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      Янвapь 69 1 час назад

      Вернулось Рубину за матч с Зенитом. Матюнин - клоун

      0
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      Рейтинг: +2425

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Простр машина два дубля подряд красава)))))

      1
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      Рейтинг: +2260

      фанат джигурды 2 часа назад

      А у нас остались тикнизяны(((

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