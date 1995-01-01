Кубок России. Дубль Лисаковича принес «Рубину» волевую победу над «Ротором»

В 1/8 финала Кубка России «Рубин» дома обыграл «Ротор» со счетом 2:1.

Победный дубль в активе зимнего новичка казанской команды Виталия Лисаковича. Оба гола он забил с пенальти.

«Рубин» стал четвертьфиналистом турнира, «Ротор» вылетел из Кубка.

Кубок России. 1/8 финала

Рубин (Казань) – Ротор (Волгоград) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Минаев, 12; 1:1 – Лисакович, 27 (с пенальти); 2:1 – Лисакович, 73 (с пенальти).

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