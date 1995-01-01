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    «Краснодар» заинтересован в Карпине. Его контракт с РФС истекает в конце марта

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить «Краснодар».

    По информации «СЭ», клуб из Краснодара заинтересован в 53-летним тренером, у которого в конце марта истекает контракт с РФС.

    Ранее сообщалось, что Карпин может возглавить «Локо». Спортивный директор клуба Томас Цорн опроверг информацию о переговорах.

    • Сегодня «Краснодар» расторг контракт с Даниэлем Фарке.
    • «Краснодар» назначил его 13 января.
    • Немец не провел ни одного официального матча.

    Карпин: «Из «Локомотива» и «Краснодара» никто не обращался»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2394

      СуперПАВ9 59 минут назад

      В Локомотив Валеру))))

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      Рейтинг: +512

      Suvorov51 1 час назад

      Да он и Спартаку бы не помешал. набирут разных из за границ. а у них понятия нет о российском футболе. эх вот беда

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      Рейтинг: +14475

      житель СПб 1 час назад

      Сколько тренерских мест освободилось в России! Но я не уверен, что для Краснодара Карпин - это подходящая кандидатура. Слишком много эмоций, субъективности. Нужен тренер посолиднее. Но немцы ... уехали обратно в Германию.

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      Рейтинг: +14191

      Cleaner 2 часа назад

      Краснодар, у вас уже был "КАРПИН" в виде ГОНЧАРЕНКО. Не наступайте на одни и те же грабли. Валера загубит команду, как он это сделал с Ростовом и со сборной России...(

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      Рейтинг: +509

      Янвapь 69 > Cleaner 1 час назад

      местный, сайтовский дурачок ?

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      Рейтинг: +14475

      житель СПб > Янвapь 69 1 час назад

      Нет. Он просто хотел сказать, что игровой стиль Карпина не подходит Краснодару.

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