«Краснодар» заинтересован в Карпине. Его контракт с РФС истекает в конце марта

В Локомотив Валеру))))
Главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить «Краснодар».
По информации «СЭ», клуб из Краснодара заинтересован в 53-летним тренером, у которого в конце марта истекает контракт с РФС.
Ранее сообщалось, что Карпин может возглавить «Локо». Спортивный директор клуба Томас Цорн опроверг информацию о переговорах.
- Сегодня «Краснодар» расторг контракт с Даниэлем Фарке.
- «Краснодар» назначил его 13 января.
- Немец не провел ни одного официального матча.
Карпин: «Из «Локомотива» и «Краснодара» никто не обращался»
Цорн – о Карпине в «Локо»: «Ни с кем не ведем переговоры»