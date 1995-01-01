«Краснодар» заинтересован в Карпине. Его контракт с РФС истекает в конце марта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить «Краснодар».

По информации «СЭ», клуб из Краснодара заинтересован в 53-летним тренером, у которого в конце марта истекает контракт с РФС.

Ранее сообщалось, что Карпин может возглавить «Локо». Спортивный директор клуба Томас Цорн опроверг информацию о переговорах.

Сегодня «Краснодар» расторг контракт с Даниэлем Фарке.

«Краснодар» назначил его 13 января.

Немец не провел ни одного официального матча.

Карпин: «Из «Локомотива» и «Краснодара» никто не обращался»

Цорн – о Карпине в «Локо»: «Ни с кем не ведем переговоры»

Карпин может возглавить «Локомотив» вместо Гисдоля