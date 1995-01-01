Цорн – о Карпине в «Локо»: «Ни с кем не ведем переговоры»

Эй европа, а этого чего не забираете? Или забыли что ли?
А понял, плохишей забирать указаний не было. Пусть типа дальше разваливает))
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о переговорах клуба с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Локомотив» на данный момент ни с кем не ведeт переговоры на пост главного тренера», — сказал Цорн.
- Столичный клуб объявил об уходе Маркуса Гисдоля во вторник, 1 марта.
- Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.
- «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.
Карпин: «Из «Локомотива» и «Краснодара» никто не обращался»
«Краснодар» заинтересован в Карпине. Его контракт с РФС истекает в конце марта