Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Цорн – о Карпине в «Локо»: «Ни с кем не ведем переговоры»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о переговорах клуба с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    «Локомотив» на данный момент ни с кем не ведeт переговоры на пост главного тренера», — сказал Цорн.

    • Столичный клуб объявил об уходе Маркуса Гисдоля во вторник, 1 марта.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Марвин Комппер.
    • «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

    Карпин: «Из «Локомотива» и «Краснодара» никто не обращался»

    «Краснодар» заинтересован в Карпине. Его контракт с РФС истекает в конце марта

    Карпин может возглавить «Локомотив» вместо Гисдоля

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1378

      Форвард 79 1 час назад

      Эй европа, а этого чего не забираете? Или забыли что ли?
      А понял, плохишей забирать указаний не было. Пусть типа дальше разваливает))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2240

      фанат джигурды 2 часа назад

      Цорн, вали в свою немечину!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2394

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Было круто

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94470
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11