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    Кассьерра, Нобоа и Джанаев – в старте «Сочи». Заболотный, Гбамен и Карраскаль выйдут у ЦСКА

    Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 1/8 финала Кубка России.

    «Сочи»: Джанаев, Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов, Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Ангбан, Бурмистров, Кассьерра.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Набабкин, Обляков, Гбамен, Зайнутдинов, Карраскаль, Язиджи, Заболотный.

    • Матч в Сочи начнется в 18:00 мск.
    • «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ, ЦСКА – 4-й.

    Кубок России. Дубль защитника Дивеева с передач Язиджи принес ЦСКА волевую победу над «Сочи»

    «Сочи» – ЦСКА: сочинцы в последних 2 очных матчах победили с общим счетом 6:2

    Источник: Бомбардир.ру

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