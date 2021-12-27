Кассьерра, Нобоа и Джанаев – в старте «Сочи». Заболотный, Гбамен и Карраскаль выйдут у ЦСКА

ЦСКА проиграет, там судья на зарплате
Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 1/8 финала Кубка России.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов, Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Ангбан, Бурмистров, Кассьерра.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Набабкин, Обляков, Гбамен, Зайнутдинов, Карраскаль, Язиджи, Заболотный.
- Матч в Сочи начнется в 18:00 мск.
- «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ, ЦСКА – 4-й.
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