«Сочи» – ЦСКА: сочинцы в последних 2 очных матчах победили с общим счетом 6:2

В 18:00 по Москве начнется матч 1/8 финала Кубка России между «Сочи» и ЦСКА. В последних двух очных встречах сочинцы победили с общим счетом 6:2.

Последний раз ЦСКА побеждал в Сочи в ноябре 2019 года (2:3).

«Сочи» идет в РПЛ 3-м.

ЦСКА занимает строчку ниже.

В отличие от ЦСКА, «Сочи» не выигрывал Кубок России.

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