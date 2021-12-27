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    «Сочи» – ЦСКА: сочинцы в последних 2 очных матчах победили с общим счетом 6:2

    В 18:00 по Москве начнется матч 1/8 финала Кубка России между «Сочи» и ЦСКА. В последних двух очных встречах сочинцы победили с общим счетом 6:2.

    Последний раз ЦСКА побеждал в Сочи в ноябре 2019 года (2:3).

    • «Сочи» идет в РПЛ 3-м.
    • ЦСКА занимает строчку ниже.
    • В отличие от ЦСКА, «Сочи» не выигрывал Кубок России.

    Шварц – о 2 голах Смолова в 2 матчах: «Фeдор быстро вписался в команду. Доволен, что он с нами»

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    Источник: Бомбардир.ру

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