Лавров: «Россия была готова к санкциям, но не ожидала, что их введут против спортсменов»

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    Источник: РИА Новости

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии6
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      Рейтинг: +534

      Forvard47 14 минут назад

      клоун что спасти Россию у вас теперь один шанс это подать в отставку всем правительством и с президентом.. а если не сделаете россия будет тонуть еще в большом дерьме, а виноват в этом путин

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1774

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Хотели громко пердануть,и жидко обосрались... Как обычно..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5988

      Viper for CSKA 1 час назад

      Ну так выразите озабоченность, вам не впервой.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21395

      JTherry 1 час назад

      вот только на Россию не надо взваливать ошибки вип-чиновников...(

      3
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      Рейтинг: +12567

      Fusballer 2 часа назад

      Ага, не ожидали, хотя на олимпиаде сборной России не было.

      5
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      Рейтинг: +3291

      AZ 2 часа назад

      Знаем мы, как вы всегда готовы...

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