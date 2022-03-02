Лавров: «Россия была готова к санкциям, но не ожидала, что их введут против спортсменов»

клоун что спасти Россию у вас теперь один шанс это подать в отставку всем правительством и с президентом.. а если не сделаете россия будет тонуть еще в большом дерьме, а виноват в этом путин
Глава МИД Сергей Лавров высказался о санкциях против российских спортсменов.
«Россия была готова к санкциям, но Москва не ожидала, что их введут против спортсменов, журналистов, представителей сферы культуры», – сказал Лавров.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
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