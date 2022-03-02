Лавров: «Россия была готова к санкциям, но не ожидала, что их введут против спортсменов»

Глава МИД Сергей Лавров высказался о санкциях против российских спортсменов.

«Россия была готова к санкциям, но Москва не ожидала, что их введут против спортсменов, журналистов, представителей сферы культуры», – сказал Лавров.

Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром» («Матч ТВ»)

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РПЛ подтвердила перенос 22-го тура