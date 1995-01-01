Минспорт оспорит отстранение российских спортсменов и команд от международных турниров

Мы флаг с гимном не смогли отстоять. А теперь .. Надеюсь ни один наш спортсмен никогда больше не испытает такого позора. Лучше вообще не выступать.
Россия будет оспаривать решения международных спортивных федераций об отстранении российских спортсменов. Об этом сообщил заместитель министра спорта Андрей Федоpoв.
«Мы сейчас готовим план, связанный с оспариванием решений международных федераций по отстранению российских спортсменов от соревнований
Министерством за последние несколько дней была организована довольно тесная работа с Олимпийским комитетом России на предмет взаимодействия с ключевыми спортивными федерациями, которая предусматривает подготовку такого плана.
Определяется возможность и перспективы истребования необходимых денежных средств, которые вносились в качестве взноса, и возмещения материального ущерба. В ближайшее время в правительство будут даны соответствующие предложения», – сказал Федоров.
- Будет подано обращение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
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