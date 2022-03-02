Минспорт оспорит отстранение российских спортсменов и команд от международных турниров

Россия будет оспаривать решения международных спортивных федераций об отстранении российских спортсменов. Об этом сообщил заместитель министра спорта Андрей Федоpoв.

«Мы сейчас готовим план, связанный с оспариванием решений международных федераций по отстранению российских спортсменов от соревнований

Министерством за последние несколько дней была организована довольно тесная работа с Олимпийским комитетом России на предмет взаимодействия с ключевыми спортивными федерациями, которая предусматривает подготовку такого плана.

Определяется возможность и перспективы истребования необходимых денежных средств, которые вносились в качестве взноса, и возмещения материального ущерба. В ближайшее время в правительство будут даны соответствующие предложения», – сказал Федоров.