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    Минспорт оспорит отстранение российских спортсменов и команд от международных турниров

    Россия будет оспаривать решения международных спортивных федераций об отстранении российских спортсменов. Об этом сообщил заместитель министра спорта Андрей Федоpoв.

    «Мы сейчас готовим план, связанный с оспариванием решений международных федераций по отстранению российских спортсменов от соревнований

    Министерством за последние несколько дней была организована довольно тесная работа с Олимпийским комитетом России на предмет взаимодействия с ключевыми спортивными федерациями, которая предусматривает подготовку такого плана.

    Определяется возможность и перспективы истребования необходимых денежных средств, которые вносились в качестве взноса, и возмещения материального ущерба. В ближайшее время в правительство будут даны соответствующие предложения», – сказал Федоров.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6816

      R_a_i_n 1 час назад

      Мы флаг с гимном не смогли отстоять. А теперь .. Надеюсь ни один наш спортсмен никогда больше не испытает такого позора. Лучше вообще не выступать.

      0
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      Рейтинг: +28396

      silver29 2 часа назад

      Охотно верим, уже "защитили" после Олимпиады в Сочи, скоро свой гимн и символику забудем на спортивных соревнованиях.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5855

      порт 2 часа назад

      Нашим юристам и адвокатам по силам только карманников защищать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1252

      Vitaga 3 часа назад

      бесполезно. напрасная трата денег и имитация своей деятельности

      3
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      Рейтинг: +565

      Измайловский Кочегар 3 часа назад

      У кого-то ещё остались иллюзии насчёт игры по правилам?

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