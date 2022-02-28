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    Чемпионат Украины может быть доигран на территории Румынии, Польши и Венгрии

    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что прерванный чемпионат Украины может возобновиться на территории соседних стран.

    «Предложение уже на столе. Румыния готова, Польша и Венгрия – тоже.

    Я знаю, что Чеферин думает об этом, организовать это будет нетрудно, если захотеть», – сказал Луческу.

    • В четверг утром Россия начала спецоперацию на Украине.
    • УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
    • «Шахтер» лидирует в чемпионате, «Динамо» – 2-й.

    Легионеры «Шахтера и «Динамо» покинули Украину. Они эвакуированы в Румынию

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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