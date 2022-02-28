Чемпионат Украины может быть доигран на территории Румынии, Польши и Венгрии

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что прерванный чемпионат Украины может возобновиться на территории соседних стран.

«Предложение уже на столе. Румыния готова, Польша и Венгрия – тоже.

Я знаю, что Чеферин думает об этом, организовать это будет нетрудно, если захотеть», – сказал Луческу.

В четверг утром Россия начала спецоперацию на Украине.

УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

«Шахтер» лидирует в чемпионате, «Динамо» – 2-й.

Легионеры «Шахтера и «Динамо» покинули Украину. Они эвакуированы в Румынию

Тренер «Шахтера» Де Дзерби покинул Украину на поезде (Tuttomercatoweb)

Владелец «Стяуа» отправил клубный автобус на границу с Украиной. Он готов разместить беженцев в отеле команды