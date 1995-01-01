Серия А. «Аталанта» разгромила «Сампдорию», у Миранчука гол и ассист

Молодец, поздравляем.
«Аталанта» победила «Сампдорию» со счетом 4:0 в 27-м туре Серии А.
Два из четырех голевых действий команды в активе полузащитника Алексея Миранчука.
Россиянин сыграл впервые с 22 января. Выйдя на замену на 60-й минуте, он сначала ассистировал Теуну Коопмейнерсу, а затем забил сам.
Италия. Серия А. 27-й тур
Аталанта – Сампдория – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Пашалич, 6; 2:0 – Коопмейнерс, 29; 3:0 – Коопмейнерс, 61; 4:0 – Миранчук, 86.
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Миранчук сыграл за «Аталанту» впервые с 22 января и отдал ассист через минуту после выхода на замену
Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»
Агент Миранчука: «Леша готов играть. Он в заявке на сегодняшний матч «Аталанты»