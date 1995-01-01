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    Серия А. «Аталанта» разгромила «Сампдорию», у Миранчука гол и ассист

    «Аталанта» победила «Сампдорию» со счетом 4:0 в 27-м туре Серии А.

    Два из четырех голевых действий команды в активе полузащитника Алексея Миранчука.

    Россиянин сыграл впервые с 22 января. Выйдя на замену на 60-й минуте, он сначала ассистировал Теуну Коопмейнерсу, а затем забил сам.

    Италия. Серия А. 27-й тур

    Аталанта – Сампдория – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пашалич, 6; 2:0 – Коопмейнерс, 29; 3:0 – Коопмейнерс, 61; 4:0 – Миранчук, 86.

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    Миранчук сыграл за «Аталанту» впервые с 22 января и отдал ассист через минуту после выхода на замену

    Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

    Агент Миранчука: «Леша готов играть. Он в заявке на сегодняшний матч «Аталанты»

    Источник: «Бомбардир»

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