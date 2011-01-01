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    «Спартак» исключен из Лиги Европы. Матчи с «Лейпцигом» отменены

    «Спартак» не сыграет с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.

    Московскую команду исключили из турнира в связи с решением УЕФА отстранить российские клубы от международных соревнований.

    • Первый матч должен был состояться 10 марта в Германии.
    • Ответный – спустя неделю на нейтральном поле.
    • «Спартак» оставался последним представителем РПЛ в еврокубках, «Зенит» вылетел из ЛЕ на прошлой неделе.

    «Спартак»: «Усилия команды в Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта»

    Романцев: «Проверка судей на полиграфе – дикость и позор!»

    Клубы РПЛ по инициативе Федуна зафиксируют евро по курсу 90 рублей («РБ Спорт»)

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии15
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      Рейтинг: +21335

      JTherry 54 минуты назад

      жаль, футбол уступил место политике: побеждать надо на поле, а не в кабинетах УЕФА и ФИФА...

      1
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      Рейтинг: +14137

      Cleaner 1 час назад

      Повезло немчуре. Отскочил Лейпциг!..)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11467

      playsh 1 час назад

      Полностью перекрыть все энергоносители на европу,пошли эти негодяи к чёртовой матери.
      Пусть америкосы их греют своим сланцевым,если смогут.

      3
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      Рейтинг: +27

      WETERAN 2 часа назад

      Может Россию примут в азиатскую ЛЧ ? :D

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14137

      Cleaner > WETERAN 1 час назад

      НЕТ. Там те же ФИФА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      вальтер79 2 часа назад

      эх а какая возможность была выиграть лигу европы)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13836

      ilichkadr > вальтер79 2 часа назад

      Ничего страшного. Потренируемся и следующую ЛЕ вынесем на раз два!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7202

      Старикан > ilichkadr 2 часа назад

      Наивный! Никакой ЛЕ и ЛЧ в ближайшие десятилетия не будет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      вальтер79 > ilichkadr 2 часа назад

      это даа))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +540

      v.v.navashinsky > Старикан 2 часа назад

      Не паникуйте.Раз так происходит,значит так надо,России надо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7202

      Старикан > v.v.navashinsky 1 час назад

      Никому горы трупов не нужны!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14137

      Cleaner > Старикан 1 час назад

      К маю все устаканится и наши команды начнут Еврокубки в штатном режиме.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12507

      Fusballer > Старикан 1 час назад

      В смысле их совсем отменят?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30916

      VVM1964 > Cleaner 1 час назад

      Жизни людей не вернешь ! ((( и не только ...

      0
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      Рейтинг: +13836

      ilichkadr > Старикан 1 час назад

      Не спеши! В нынешнем мире двойных стандартов переобуваются очень быстро. Мы же не отрицаем то факт, что "Если едешь на машине — вокруг тупые пешеходы, если идёшь — тупые водители"?
      Каждый из нас — огромная коробка с заблуждениями. Если вы решите быстро вытрясти все их из себя, то получите пустоту.

      P.S. Я к тому, что америкосы уже вытрясли всё из себя. Теперь трясут Европу. Мир на Европе клином не сошёлся, а вот Европа без Азии долго не протянет. .........

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