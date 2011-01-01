«Спартак» исключен из Лиги Европы. Матчи с «Лейпцигом» отменены

«Спартак» не сыграет с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.

Московскую команду исключили из турнира в связи с решением УЕФА отстранить российские клубы от международных соревнований.

Первый матч должен был состояться 10 марта в Германии.

Ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

«Спартак» оставался последним представителем РПЛ в еврокубках, «Зенит» вылетел из ЛЕ на прошлой неделе.

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