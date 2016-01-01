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    Футболист «Гремио» Вилласанти госпитализирован после нападения на клубный автобус

    Полузащитник «Гремио» Матиас Вилласанти пострадал в результате атаки на клубный автобус.

    Футболист получил удар камнем по голове. У него диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, повреждение бедра и множественные гематомы.

    Инцидент произошел в субботу, 26 февраля. Двое подозреваемых в нападении уже задержаны.

    Из-за случившегося был отменен матч «Гремио» против «Интернасьонала».

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    Источник: твиттер «Гремио»

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