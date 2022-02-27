Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско победил «Бохум» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Лейпциг» в 24-м туре чемпионата Германии переиграл на выезде «Бохум». Единственный гол на 82-й минуте забил Кристофер Нкунку.
Команда Доменико Тедеско, соперник «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы, занимает четвертое место в Бундеслиге. «Бохум» на 11-й строчке.
При Тедеско «Лейпциг» выиграл семь матчей чемпионата из десяти.
Германия. Бундеслига. 24-й тур
Гол: 0:1 – Нкунку, 82.
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