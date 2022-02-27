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    Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско победил «Бохум» и поднялся в зону Лиги чемпионов

    «Лейпциг» в 24-м туре чемпионата Германии переиграл на выезде «Бохум». Единственный гол на 82-й минуте забил Кристофер Нкунку.

    Команда Доменико Тедеско, соперник «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы, занимает четвертое место в Бундеслиге. «Бохум» на 11-й строчке.

    При Тедеско «Лейпциг» выиграл семь матчей чемпионата из десяти.

    Германия. Бундеслига. 24-й тур

    Бохум – Лейпциг – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Нкунку, 82.

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    Щербаченко: «У Тедеско со «Спартаком» будет элемент сатисфакции»

    Тедеско: «Матчи со «Спартаком» станут особенными для меня»

    Джикия – о противостоянии с Тедеско в 1/8 финала ЛЕ: «Болельщики любят такие истории»

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2022 19:34
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