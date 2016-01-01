Фанаты атаковали автобус «Гремио», игрок ранен

Автобус бразильского «Гремио» подвергся нападению фанатов. Футболист Матиас Вильясанти с порезами лица доставлен в больницу.
«Команда психологически надломлена. Игрок опустошены, один из них едва не погиб», – сказал президент «Гремио» Ромильдо Бользан.
- «Гремио» по итогам прошлого сезона вылетел в Серию В.
- Клуб основан в 1903 году.
- Трижды он выигрывал Кубок Либертадорес.
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