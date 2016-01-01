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    Мбаппе догнал Ибрагимовича по голам за «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе достиг отметки в 156 голов за клуб. Он сравнялся по этому показателю со Златаном Ибрагимовичем, ныне выступающим за «Милан».

    Больше них за парижан забил только Эдинсон Кавани (200 голов).

    • Мбаппе для достижения отметки понадобилось 205 матчей, Ибрагимовичу – 180.
    • Накануне Мбаппе оформил дубль в игре со «Сент-Этьеном» (3:1).
    • Мбаппе в Париже с 2017 года, когда пришел из «Монако».

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    Источник: Бомбардир.ру

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