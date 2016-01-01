Мбаппе догнал Ибрагимовича по голам за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе достиг отметки в 156 голов за клуб. Он сравнялся по этому показателю со Златаном Ибрагимовичем, ныне выступающим за «Милан».

Больше них за парижан забил только Эдинсон Кавани (200 голов).

Мбаппе для достижения отметки понадобилось 205 матчей, Ибрагимовичу – 180.

Накануне Мбаппе оформил дубль в игре со «Сент-Этьеном» (3:1).

Мбаппе в Париже с 2017 года, когда пришел из «Монако».

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