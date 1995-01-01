Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Дьормотом»

    «Ференцварош» в 22-м туре чемпионата Венгрии обменялся голами с «Дьормотом», обе команды забили в первом тайме. У команды Станислава Черчесова два матча без побед.

    Несмотря на потерю очков, «Ференцварош» продолжает лидировать в венгерском чемпионате.

    • В следующем туре «Ференцварош» сыграет с «Кишвардой».
    • Черчесов принял клуб в декабре.
    • До этого он тренировал сборную России.

    Черчесов – после матча с «Дьормотом»: «Трудно подобрать слова»

    Черчесов в «Ференцвароше»: 2 победы, 2 поражения, 1 ничья

    Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru