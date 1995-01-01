«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Дьормотом»

«Ференцварош» в 22-м туре чемпионата Венгрии обменялся голами с «Дьормотом», обе команды забили в первом тайме. У команды Станислава Черчесова два матча без побед.

Несмотря на потерю очков, «Ференцварош» продолжает лидировать в венгерском чемпионате.

В следующем туре «Ференцварош» сыграет с «Кишвардой».

Черчесов принял клуб в декабре.

До этого он тренировал сборную России.

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