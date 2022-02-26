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    Фернандес – после победы над «Спартаком»: «Идеальная игра!»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес оценил матч 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Оба гола забиты во втором тайме.

    «Идеальная игра! Шикарная победа сегодня», – сказал натурализованный бразилец.

    • Фернандес провел весь матч.
    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
    • «Спартак» занимает 9-е место.

    Язиджи в матче со «Спартаком» впервые в карьере забил со штрафного

    Генич: «Исполнители «Спартака» слабее, чем у ЦСКА. Спартаковцы не будут претендовать на тройку»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2022 23:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2193

      Январь 59 4 часа назад

      Марио имеет право так говорить. Гол не пропустили и два забили. Да были моменты у Спартака, и все моменты были отражены защитниками и вратарем. Более того два гола забили. М О Л О Д Ц Ы. Можно сколько угодно долго говорить о том что Спартак тоже играл здорово. Даже моменты создавал и могли забить и Зобнин и Антоха. Могли , но не смогли.

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      Рейтинг: +14348

      житель СПб 10 часов назад

      Честно говоря, идеальной игры я не увидел. Было множество ошибок - с обеих сторон, отсутствие смысла в игре и атаках. ЦСКА повезло больше, да и осмысленности в их игре было больше. И - защита Спартака традиционно была плохой. И - не забили свои моменты напы Спартака. Вот она - причина победы ЦСКА.

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