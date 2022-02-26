Фернандес – после победы над «Спартаком»: «Идеальная игра!»

Марио имеет право так говорить. Гол не пропустили и два забили. Да были моменты у Спартака, и все моменты были отражены защитниками и вратарем. Более того два гола забили. М О Л О Д Ц Ы. Можно сколько угодно долго говорить о том что Спартак тоже играл здорово. Даже моменты создавал и могли забить и Зобнин и Антоха. Могли , но не смогли.
Защитник ЦСКА Марио Фернандес оценил матч 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Оба гола забиты во втором тайме.
«Идеальная игра! Шикарная победа сегодня», – сказал натурализованный бразилец.
- Фернандес провел весь матч.
- ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
- «Спартак» занимает 9-е место.
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