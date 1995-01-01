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    Серия А. «Ювентус» на выезде обыграл «Эмполи», у Влаховича дубль

    «Ювентус» в 27-м туре чемпионата Италии оказался сильнее «Эмполи». Форвард гостей Душан Влахович оформил дубль.

    Туринцы занимают четвертое место в таблице. «Эмполи» на 13-й строчке.

    Италия. Серия А. 27-й тур

    Эмполи – Ювентус – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Кен, 32; 1:1 – Журковски, 40; 1:2 – Влахович, 45+2; 1:3 – Влахович, 66; 2:3 – Ла Мантия, 76.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +766

      Soccerdealer63 54 минуты назад

      Влахович = залповая система огня!)))

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