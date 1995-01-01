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    Фанаты «Спартака» устроили потасовку после гола ЦСКА («СЭ»)

    В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. После первого гола гостей (49-я минута) на центральной трибуне фанатов хозяев случилась потасовка.

    О пострадавших и причинах не сообщается.

    • ЦСКА в случае победы останется 4-м.
    • «Спартак» в любом случае будет 9-м.
    • Это 1-й официальный матч в России для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

    «Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона

    Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6680

      vladik12 59 минут назад

      Френдли файр.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14089

      Cleaner 1 час назад

      Бей своих, чтобы чужие боялись!

      Это еще один балл в пользу введения фанИД. Такие фанаты так и просят, чтобы их оцифровали и на стадионы больше НИКОГДА не пускали...(((

      1
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      Рейтинг: +39

      илья 009 > Cleaner 22 минуты назад

      Вот , таких комментариев и ждал ...в теме?

      0
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      Рейтинг: +39

      илья 009 > Cleaner 20 минут назад

      По чем опиум для народа?

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      Рейтинг: +10524

      alex1951 1 час назад

      Армии нужна поддержка..там....
      ЦСКА армейцы сделали что могли.....
      А у Спартака еще будут мощные победы,еще не вечер...

      1
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      Рейтинг: +411

      mikatv > alex1951 50 минут назад

      Какой армии? Ты спятил? Где армия, где ЦСКА? Очнись, малыш, 22 год на дворе. Уже давно не чемпионат СССР и Бохинен не старший лейтенант.

      1
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      Рейтинг: +3208

      CSKA57 2 часа назад

      Бей своих, чтобы чужие боялись!

      1
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      Рейтинг: +3923

      mutabor0992 2 часа назад

      Что за гонево!????!Фанаты бойкотировали матч.Это хВедун зарему физдил...гы гы

      3
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      Рейтинг: +1930

      Semushkin Roman Valerievi > mutabor0992 2 часа назад

      Ты конченный идиот, гы-гы-гы

      1
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      Рейтинг: +3923

      mutabor0992 > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      А ты просто конченный.

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      Рейтинг: +10992

      BRO_football 2 часа назад

      Какая потасовка, они же бойкотировать матч собирались? Эх, за свои слова ответить не могут.

      2
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      Рейтинг: +13217

      Barmaleushka 2 часа назад

      Это обезопасившие себя с помощью "фан-уйди" женщины и дети , рамс устроили .

      4
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      Рейтинг: +929

      Lilipyt 2 часа назад

      Провокация силовиков)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      dimar 2 часа назад

      Фанат - не преступник!=))))

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      Рейтинг: +14089

      Cleaner > dimar 1 час назад

      Он(фанат) просто драчун...)

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      Рейтинг: +11406

      playsh 2 часа назад

      С почином,Ваноли.И тебя тоже,Федун хренов.Когда следующая смена-замена?

      4
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      Рейтинг: +10524

      alex1951 > playsh 1 час назад

      Это верно....Федуну ,,отдельное спасибо,,
      Ибо он главный массовик-затейник.....

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