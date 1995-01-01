Фанаты «Спартака» устроили потасовку после гола ЦСКА («СЭ»)

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. После первого гола гостей (49-я минута) на центральной трибуне фанатов хозяев случилась потасовка.

О пострадавших и причинах не сообщается.

ЦСКА в случае победы останется 4-м.

«Спартак» в любом случае будет 9-м.

Это 1-й официальный матч в России для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

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