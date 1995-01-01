Зайнутдинов увеличил преимущество ЦСКА в матче со «Спартаком»

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. На 49-й минуте счет открыл полузащитник гостей Юсуф Язиджи.

Он точно пробил со штрафного.

На 79-й минуте у ЦСКА забил Бактиер Зайнутдинов.

ЦСКА в случае победы останется 4-м.

«Спартак» в любом случае будет 9-м.

Это 1-й официальный матч в России для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

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