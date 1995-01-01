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    Зайнутдинов увеличил преимущество ЦСКА в матче со «Спартаком»

    В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. На 49-й минуте счет открыл полузащитник гостей Юсуф Язиджи.

    Он точно пробил со штрафного.

    На 79-й минуте у ЦСКА забил Бактиер Зайнутдинов.

    • ЦСКА в случае победы останется 4-м.
    • «Спартак» в любом случае будет 9-м.
    • Это 1-й официальный матч в России для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

    «Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона

    Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

    Пономарев: «У «Спартака» слабенькие ребята. Они и дальше будут гореть»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +369

      Zenit40k 2 часа назад

      Спартак ,в следующем сезоне вы будете бороться за титул фнл гыгы
      Я просто ржу с вашего тренера клоуна и вашей игры ,гыгы

      1
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      Рейтинг: +2366

      Ruryu > Zenit40k 2 часа назад

      Так ржи,кто не даёт? Или овса не хватает. Кто и где будет в след.сезоне,будем посмотреть

      0
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      Рейтинг: +2366

      Ruryu 2 часа назад

      В очередной раз,селекция армейцев на высоте...

      3
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      Рейтинг: +3550

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      однако уже 0:2. Жтож за такое спартаковское невезение? Сколько моментов, и Зобнина , и у Промеса, то подружка Акинфеева штанга, то руки как у пауки.

      0
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      Рейтинг: +205

      ALEXMAN888 2 часа назад

      Приобретённые легионеры ЦСКА и Спартака - небо и земля!

      4
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      Рейтинг: +59366

      portero > ALEXMAN888 11 минут назад

      У спартаковских степень черноты наивысшая, а у армейцев в футбол играть умеют....

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