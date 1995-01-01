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    Кофрие: «Верю в победу «Спартака» над ЦСКА со счетом 3:0»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА. Он пропускает игру из-за дисквалификации.

    «Верю в победу «Спартака» 3:0.

    Остаюсь ли в Москве? Да, конечно», – сказал бельгиец.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.
    • ЦСКА в случае победы поднимется на 3-е место.
    • «Спартак» в любом случае останется 9-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13001

      NewLife 1 час назад

      Сглазил))

      0
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      Рейтинг: +59366

      portero 1 час назад

      Верь дальше...

      1
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      Рейтинг: +3395

      Axe111 2 часа назад

      АХАХАХАХАХА

      0
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      Рейтинг: +770

      alefreddy 2 часа назад

      фантазер как и другие игроки а ля Литвинов

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      Рейтинг: +11406

      playsh 2 часа назад

      Ты,Антифриз,лучше бы на дисквалификацию не играл,чем болтать попусту.

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      Рейтинг: +14321

      житель СПб 4 часа назад

      Предполагаю скорее победу Спартака - это логичнее! Хотя буду просто наслаждаться футболом.

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      Рейтинг: +12444

      Fusballer 4 часа назад

      Языком чесать - не мешки ворочать.

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