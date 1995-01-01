Кофрие: «Верю в победу «Спартака» над ЦСКА со счетом 3:0»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА. Он пропускает игру из-за дисквалификации.

«Верю в победу «Спартака» 3:0.

Остаюсь ли в Москве? Да, конечно», – сказал бельгиец.

Матч начнется в 19:00 по Москве.

ЦСКА в случае победы поднимется на 3-е место.

«Спартак» в любом случае останется 9-м.

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