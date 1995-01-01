Терехов, Жоаозиньо и Кассьерра – в старте «Сочи»; у «Арсенала» выйдут Смольников и братья Кангва

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Арсенала» на матч 19-го тура чемпионата России.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Жоаозиньо, Кассьерра.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачeв, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, К. Кангва, Марков.
- Игра пройдет на сочинском стадионе «Фишт».
- Начало – в 16:30 мск.
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