Стоцкий, Милсон, Августиняк и Бикфалви – в основе «Нижнего Новгорода» и «Урала»

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Урала» на матч 19-го тура чемпионата России.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Ларсен, Ткачук, Эннин, Милсон.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов.
- Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород».
- Начало – в 14:00 мск.
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