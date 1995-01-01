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    В «Зените» опровергли расторжение контракта с Ракицким

    Информация об уходе защитника Ярослава Ракицкого из «Зенита» не соответствует действительности.

    «Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями», – ответили в пресс-службе петербургского клуба на вопрос о расторжении соглашения с украинцем.

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • Летом он может стать свободным агентом.
    • В этом сезоне игрок забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +94416

      zigbert 6 часов назад

      До лета должен доиграть.

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      Рейтинг: +59366

      portero 8 часов назад

      Тут надо подождать пару недель, да поснимать с должностей руководителей....

      0
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      Рейтинг: +2486

      petrucho-spb 10 часов назад

      в эмоциональном плане Ракицкий подсел. Надо успокоится ,отдохнуть. Видно переживание ,что творится на Украине не даёт покоя.

      2
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      Рейтинг: +6529

      BarStep 11 часов назад

      Тяжеловат стал..
      Да и косячит неприлично много последнее время..

      0
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      Рейтинг: +1939

      ItalianFootball 12 часов назад

      Да досидит уж.

      0
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      Рейтинг: +35

      Slava52 > ItalianFootball 9 часов назад

      До лета за Зенит 2 поиграет.

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