В «Зените» опровергли расторжение контракта с Ракицким

Информация об уходе защитника Ярослава Ракицкого из «Зенита» не соответствует действительности.

«Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями», – ответили в пресс-службе петербургского клуба на вопрос о расторжении соглашения с украинцем.

Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

Летом он может стать свободным агентом.

В этом сезоне игрок забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

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