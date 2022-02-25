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    «Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 19 матчей подряд. Это худшая серия в истории российского футбола

    «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Клуб из Петербурга не побеждает на выезде в еврокубках 19 матчей подряд (5 ничьих, 14 поражений). Это худшая серия в истории российского футбола.

    • «Зенит» завершил выступление в Лиге Европы, уступив «Бетису» по сумме 2-х матчей.
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    Источник: Opta

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    25.02.2022 08:41
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +3394

      Axe111 13 часов назад

      Рекорд будет только увеличиваться,позорище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2352

      ALEX ML 15 часов назад

      Может этот рекорд еще наберет после очередного чемпионства

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1313

      ZENIT-59 > ALEX ML 15 часов назад

      Если замены главного тренера не случится так и произойдёт.3 сезона мы это видим!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2352

      ALEX ML > ZENIT-59 14 часов назад

      Согласен. Как игрока уважал, но как тренер это беда

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      mig28 16 часов назад

      Ч-ч-ч-ччемпионы..ахаха))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2167

      Январь 59 16 часов назад

      Печальная картина. Бравыды перед играми было столько, что не оставляло сомнений в победе Зенита. Итог печальный.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      чаппай 16 часов назад

      Можете продавать легов, теперь они не скоро пригодятся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -63

      Трахторболат 17 часов назад

      Вот это ************** позор из всех позоров.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1041

      Taps 17 часов назад

      Когда же уберут Семака ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      pele1981 > Taps 17 часов назад

      А зачем его убирать? Он же чемпионат регулярно выигрывает))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Лягушка Попрыгушка > Taps 17 часов назад

      В субботу в пол седьмого)))
      Для РПЛ он сойдет,та он не чего не решает,просто находится на поле,там с верху люди рулят им,а в Европе тренер не нужен,тем более дорогой,Смысл??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1313

      ZENIT-59 > pele1981 15 часов назад

      С таким набором игроков условно и без тренера вполне можно выиграть РФПЛ-слишком низкий уровень чемпионата.А игры в ЛЧ и Кубке УЕФА всё ставят на свои места.Задача ставилась показать себя в еврокубках .Но тут У Богдановича фиаско на протяжении нескольких сезонов.Вот ивопрос тренера!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      pele1981 > ZENIT-59 13 часов назад

      Это все так, только руководство все устраивает, поэтому его не скоро уберут.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1313

      ZENIT-59 > pele1981 4 часа назад

      Может повлиять сложившаяся ситуация- платить в валюте станет труднее,играть будут хуже,может придёт осознание необходимости перемен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37

      Лягушка Попрыгушка 17 часов назад

      Вот они наши липовые ШАМПИНЬОНЫ,вот они))))
      Все видят,что без своих судей,своего ВАР,своих Дюковых - они ни кто и зовут их никак)))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +9451

      "supermax" 17 часов назад

      ничего страшного.....20 матча не будет

      2
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