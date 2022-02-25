«Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 19 матчей подряд. Это худшая серия в истории российского футбола

«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Клуб из Петербурга не побеждает на выезде в еврокубках 19 матчей подряд (5 ничьих, 14 поражений). Это худшая серия в истории российского футбола.

«Зенит» завершил выступление в Лиге Европы, уступив «Бетису» по сумме 2-х матчей.

Команда лидирует в РПЛ.

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