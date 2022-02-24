Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    «Зенит» сыграет с «Бетисом». Матчи еврокубков пройдут по расписанию

    В УЕФА заявили, что все сегодняшние матчи Лиги Европы и Лиги конференций состоятся в соответствии с расписанием.

    «УЕФА может подтвердить, что все сегодняшние игры будут сыграны по расписанию. На данном этапе у нас нет других комментариев или другой информации, которую мы могли бы предоставить», – заявили в УЕФА.

    Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

    Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

    Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2022 15:35
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33

      Slava52 11 часов назад

      Хоть УЕФА не повелась. Футбол здесь не причем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21202

      JTherry 11 часов назад

      могу себе представить, какой прием окажут испанские болельщики клубу из России...( главное - не обосраться до выхода на стадион..!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > JTherry 11 часов назад

      Только пусть попробуют - мы их танками !!! Поступок рождает привычку ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > JTherry 11 часов назад

      А не хрен было молчать пока Украина Донбасс бомбила !!! Аппетит приходит во время еды )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21202

      JTherry > Persona_non_Grata 11 часов назад

      танками, через всю гей-ропу..? хочешь, чтобы Европа не только замерзла от недопоставок газа, но и обосралась..?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13209

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 11 часов назад

      Не дёргайся , в твоём воспалённом мозгу Зенит уже расформирован .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1196

      нейтральныйкакникто > Persona_non_Grata 10 часов назад

      Танками???????Ресурс современных танковых ДВС не рассчитан на многокилометровые рейды , да и топливо - это вам не легковой ГИБРИД. А может к берегам Испании АДМИРАЛА КУЗНЕЦОВА ?????? А можно просто мультики от обнулённого и тувинского им показать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 > JTherry 10 часов назад

      Есть корабли и самолеты! Надо и танки до Испании перебросят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 12 часов назад

      Явно что то будет на этом матче далекое от футбола.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6651

      vladik12 > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 12 часов назад

      Победа "Зенита"?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4363

      neim > vladik12 11 часов назад

      Остроумно !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 11 часов назад

      Газпром пообещает игрокам за победу в сегодняшнем матче годовые оклады,и "Зенит"порвет"Бетис".

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru