«Зенит» сыграет с «Бетисом». Матчи еврокубков пройдут по расписанию

Хоть УЕФА не повелась. Футбол здесь не причем
В УЕФА заявили, что все сегодняшние матчи Лиги Европы и Лиги конференций состоятся в соответствии с расписанием.
«УЕФА может подтвердить, что все сегодняшние игры будут сыграны по расписанию. На данном этапе у нас нет других комментариев или другой информации, которую мы могли бы предоставить», – заявили в УЕФА.
- «Бетис» примет «Зенит» сегодня в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- В первом матче испанцы победили со счетом 3:2.
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