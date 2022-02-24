«Зенит» сыграет с «Бетисом». Матчи еврокубков пройдут по расписанию

В УЕФА заявили, что все сегодняшние матчи Лиги Европы и Лиги конференций состоятся в соответствии с расписанием.

«УЕФА может подтвердить, что все сегодняшние игры будут сыграны по расписанию. На данном этапе у нас нет других комментариев или другой информации, которую мы могли бы предоставить», – заявили в УЕФА.

«Бетис» примет «Зенит» сегодня в 23:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче испанцы победили со счетом 3:2.

Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

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