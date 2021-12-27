«Кубань» поедет в Москву на матч со «Спартаком» поездом из-за закрытия аэропорта в Краснодаре

«Кубань» отправится в Москву на матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» на поезде.
По информации журналиста Сергея Ильева, это связано с закрытием аэропорта Краснодара из-за начала военной операции России в Украине.
«Вчера команда вернулась со сборов из Турции, и игроки получили два дня выходных. Завтра вечером запланирована тренировка. Разумеется, на ней будут не все: у тех, кто отлучился домой, возникли проблемы с возвращением в Краснодар.
В самой же «Кубани», у которой уже были взяты авиабилеты в Москву, экстренно прорабатывают варианты с приобретением билетов на поезд. Иного, похоже, уже и не остается. Хорошо, если успеют взять на один для всей делегации», – написал Ильев в телеграме.
- «Спартак» примет «Кубань» 2 марта.
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Футбольный журналист и инсайдер, специализирующийся на ФНЛ. Работает на «Матч ТВ». Аудитория в телеграме - 2,8 тысячи подписчиков.