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    «Кубань» поедет в Москву на матч со «Спартаком» поездом из-за закрытия аэропорта в Краснодаре

    «Кубань» отправится в Москву на матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» на поезде.

    По информации журналиста Сергея Ильева, это связано с закрытием аэропорта Краснодара из-за начала военной операции России в Украине.

    «Вчера команда вернулась со сборов из Турции, и игроки получили два дня выходных. Завтра вечером запланирована тренировка. Разумеется, на ней будут не все: у тех, кто отлучился домой, возникли проблемы с возвращением в Краснодар.

    В самой же «Кубани», у которой уже были взяты авиабилеты в Москву, экстренно прорабатывают варианты с приобретением билетов на поезд. Иного, похоже, уже и не остается. Хорошо, если успеют взять на один для всей делегации», – написал Ильев в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Футбольный журналист и инсайдер, специализирующийся на ФНЛ. Работает на «Матч ТВ». Аудитория в телеграме - 2,8 тысячи подписчиков.

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    24.02.2022 13:15
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