«Кубань» поедет в Москву на матч со «Спартаком» поездом из-за закрытия аэропорта в Краснодаре

«Кубань» отправится в Москву на матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» на поезде.

«Вчера команда вернулась со сборов из Турции, и игроки получили два дня выходных. Завтра вечером запланирована тренировка. Разумеется, на ней будут не все: у тех, кто отлучился домой, возникли проблемы с возвращением в Краснодар.

В самой же «Кубани», у которой уже были взяты авиабилеты в Москву, экстренно прорабатывают варианты с приобретением билетов на поезд. Иного, похоже, уже и не остается. Хорошо, если успеют взять на один для всей делегации», – написал Сергей Ильев в телеграме.

«Спартак» примет «Кубань» 2 марта.

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