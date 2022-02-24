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    РПЛ не намерена приостанавливать чемпионат (Sport24)

    Чемпионат России возобновится на этой неделе, несмотря на российскую спецоперацию на Украине.

    По информации Sport24, сейчас РПЛ не рассматривает вариант с приостановкой турнира.

    Ранее сообщалось о возможном переносе матчей 19-го тура на 8-9 марта или 16-17 марта.

    На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

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    РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

    Источник: Sport24

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    24.02.2022 12:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4649

      FENIX-SL 13 часов назад

      чемпионат России какого вида спорта?
      правильно! точно не футбола)

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      Рейтинг: +1397

      Bozigit 15 часов назад

      Не верное решение! Нужно с понимание относится к складывающейся обстановке. Там гибнут люди, с той и с этой стороны.

      1
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      Рейтинг: +6651

      vladik12 > Bozigit 15 часов назад

      И причем тут футбол?

      1
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      Рейтинг: +1397

      Bozigit > vladik12 15 часов назад

      Брат идет война. Думаю этим все сказано!

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      Рейтинг: +6651

      vladik12 > Bozigit 15 часов назад

      "Матч состоится в любую погоду".

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      Рейтинг: +1397

      Bozigit > vladik12 14 часов назад

      Брат нужно хотя бы не много к этому с пониманием отнестись. Не дай Бог, к тебе придет похоронка на близкого человека, в день когда ты захочешь пойти на игру любимой команды! Повторюсь не дай Бог. Поверь а такие случаи к сожалению возможны!

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      Рейтинг: +4363

      neim > Bozigit 13 часов назад

      А чемпионат Англии не надо приостановить ?
      Ты наверное уже забыл, что люди гибнут там уже 8 лет, причём с одной стороны и гражданские тоже.
      Если это так, то поспешу тебя успокоить, через три-четыре дня всё будет завершено и ни кто больше гибнуть не будет.
      Как в Грузии, помнишь ?

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