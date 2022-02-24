РПЛ не намерена приостанавливать чемпионат (Sport24)

Чемпионат России возобновится на этой неделе, несмотря на российскую спецоперацию на Украине.

По информации Sport24, сейчас РПЛ не рассматривает вариант с приостановкой турнира.

Ранее сообщалось о возможном переносе матчей 19-го тура на 8-9 марта или 16-17 марта.

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