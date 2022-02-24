РПЛ обсуждает перенос 19-го тура на 9 или 17 марта («РБ Спорт»)

Руководство РПЛ рассматривает вариант с переносом всех матчей 19-го тура.

У лиги есть два сценария – перенос на 8-9 марта или 16-17 марта.

Сегодня Россия начала военную операцию на Украине.

В связи с этим приостановили работу аэропорты в нескольких российских городах.

По этой причине могут не состояться матчи «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив».

На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

У Казани могут отобрать матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»