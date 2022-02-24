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    РПЛ обсуждает перенос 19-го тура на 9 или 17 марта («РБ Спорт»)

    Руководство РПЛ рассматривает вариант с переносом всех матчей 19-го тура.

    У лиги есть два сценария – перенос на 8-9 марта или 16-17 марта.

    • Сегодня Россия начала военную операцию на Украине.
    • В связи с этим приостановили работу аэропорты в нескольких российских городах.
    • По этой причине могут не состояться матчи «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар»«Локомотив».

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    РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

    Источник: «РБ Спорт»

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    24.02.2022 11:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8892

      САДЫЧОК 16 часов назад

      ,Скорее всего , все иностранцы уйдут из наших клубов !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +762

      alefreddy > САДЫЧОК 16 часов назад

      никто никуда не уйдет таких денег им нигде не заработать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1326

      Хейтер Аларм > САДЫЧОК 16 часов назад

      та ну, бразилы вообще не знают, что такое украина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4533

      _Marqella_ 16 часов назад

      А зачем все матчи переносить,перенесли бы два и делов??

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      Рейтинг: +483

      vsolon > _Marqella_ 16 часов назад

      ну есть наверно причины.....о которых не пишут в сми...)

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