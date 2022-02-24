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  • Колосков: «Учитывая всю ситуацию, скорее всего, финал ЛЧ у Петербурга заберут»

Колосков: «Учитывая всю ситуацию, скорее всего, финал ЛЧ у Петербурга заберут»

24 февраля 2022, 11:40
2

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопросы о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город, а также о возобновлении сезона РПЛ.

– Учитывая всю ситуацию, скорее всего, финал заберут. Но все будет зависеть от устава УЕФА. В уставе четко прописаны все форс-мажоры. Только исполком УЕФА может принять такое решение.

Если там будет прописано, что военные действия являются форс-мажором, и представляют опасность для жизни, то могут и перенести.

– Как вы считаете, нужно ли переносить 19-тур РПЛ, который запланирован на эти выходные? Сейчас в РФС обсуждается данный вопрос.

– Все южные города закрыты, наверное, будут вынуждены перенести. Сложности точно возникнут, но нужно быть гибкими.

– А возможна ли полная остановка РПЛ сейчас?

– Нет! Об этом речи и не стоит.

  • Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.

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Источник: «РБ Спорт»
Лига чемпионов
Комментарии (2)
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житель СПб
1645697640
Никаких военных действий не будет уже в марте-апреле. а не то что в мае. Поэтому если отменят - привлекать к материальной ответственности. Хватит с ними мямлить! А матчи тура можно провести и в северных городах. Например, в СПб - стадион отличный!
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Hektor 84
1645713133
Так эти форс мажоры уже должны быть прописаны в уставе. А не так что будут прописаны.
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