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    Колосков: «Учитывая всю ситуацию, скорее всего, финал ЛЧ у Петербурга заберут»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопросы о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город, а также о возобновлении сезона РПЛ.

    – Учитывая всю ситуацию, скорее всего, финал заберут. Но все будет зависеть от устава УЕФА. В уставе четко прописаны все форс-мажоры. Только исполком УЕФА может принять такое решение.

    Если там будет прописано, что военные действия являются форс-мажором, и представляют опасность для жизни, то могут и перенести.

    – Как вы считаете, нужно ли переносить 19-тур РПЛ, который запланирован на эти выходные? Сейчас в РФС обсуждается данный вопрос.

    – Все южные города закрыты, наверное, будут вынуждены перенести. Сложности точно возникнут, но нужно быть гибкими.

    – А возможна ли полная остановка РПЛ сейчас?

    – Нет! Об этом речи и не стоит. Во-первых, операция локальная, она не на территории Российской Федерации, поэтому ничего отменяться не будет.

    • Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.
    • Сегодня Россия начала военную операцию на территории Украины.

    Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Будет решение – сразу объявим»

    УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)

    Завтра состоится экстренный исполком УЕФА из-за ситуации между Россией и Украиной

    Источник: «РБ Спорт»

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    24.02.2022 11:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 10 часов назад

      Так эти форс мажоры уже должны быть прописаны в уставе. А не так что будут прописаны.

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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky 13 часов назад

      "Если там будет прописано, что военные действия являются форс-мажором, и представляют опасность для жизни, то могут и перенести".А что в Санкт-Петербурге,или на территории России проходят военные действия,кто и что представляет опасность для жизни людей???

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      Рейтинг: +14263

      житель СПб 14 часов назад

      Никаких военных действий не будет уже в марте-апреле. а не то что в мае. Поэтому если отменят - привлекать к материальной ответственности. Хватит с ними мямлить! А матчи тура можно провести и в северных городах. Например, в СПб - стадион отличный!

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