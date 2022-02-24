Матчи «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив» могут перенести

печально.....
Журналист Сергей Егоров допустил, что два матча 19-го тура РПЛ могут не состояться в определенные даты.
Причина – закрытие аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Журналист Сергей Егоров допустил, что два матча 19-го тура РПЛ могут не состояться в определенные даты.
Причина – закрытие аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Мирный, терпеливый, добрый Мишка после 8 лет долготерпения поднял в воздух свою гигантскую лапу и ... весь мир содрогнулся!
Сегодня я особенно горд тому, что я Русский! Хочу повторить слова гения Суворова - Я – русский, какой восторг!
Вспомнились слова Железной леди (М.Тетчер) - Если плюнуть в Россию, она утрётся. Если Россия плюнет, весь Мир захлебнётся.