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    Матчи «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив» могут перенести

    Журналист Сергей Егоров допустил, что два матча 19-го тура РПЛ могут не состояться в определенные даты.

    Причина – закрытие аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    24.02.2022 09:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +67331

      portero 24 февраля 2022, 09:42

      печально.....

      0
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      Рейтинг: +6910

      Semenycch 24 февраля 2022, 09:39

      Мирный, терпеливый, добрый Мишка после 8 лет долготерпения поднял в воздух свою гигантскую лапу и ... весь мир содрогнулся!
      Сегодня я особенно горд тому, что я Русский! Хочу повторить слова гения Суворова - Я – русский, какой восторг!

      2
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      Рейтинг: +618

      Теркчанин > Semenycch 24 февраля 2022, 11:03

      И на что же этот мишка обиделся? К тому же этот огромный мишка в данное время просто щенок перед китаезским панду.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch > Теркчанин 24 февраля 2022, 11:04

      Этот Мишка не имеет себе равных, дружественный Китайский дракон намного меньше и пасется рядом.

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Semenycch 24 февраля 2022, 11:09

      Вспомнились слова Железной леди (М.Тетчер) - Если плюнуть в Россию, она утрётся. Если Россия плюнет, весь Мир захлебнётся.

      2
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      Рейтинг: +618

      Теркчанин > Semenycch 24 февраля 2022, 14:20

      Оно и видно,по продаже почти бесплатно э/э Китаю,по вывозу леса туда же,по передаче территорий и прочее,прочее.И это всё за поддержку на международном уровне.

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      Рейтинг: +6910

      Semenycch > Теркчанин 24 февраля 2022, 14:22

      Чушь несешь! Поставки леса в Китай практически остановлены. А за газ и нефть Китай платит на рыночным ценам, сейчас газ для Китая стоит около 400$ за 1000 кб.

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      Рейтинг: +618

      Теркчанин > Semenycch 24 февраля 2022, 15:22

      Ну не знаю,мне как-то всё равно,но об этом пишут дальневосточники,что якобы э/э в России по 6 рублей,а китайцу продают за 2 рубля,кстати,я тоже плачу 5 рублей

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      Рейтинг: +618

      Теркчанин > Semenycch 24 февраля 2022, 15:26

      набери "Передача Китаю Российских территорий",очень много интересного найдёшь,когда то их лазером сожгли,а теперь за просто так отдают.

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Теркчанин 24 февраля 2022, 16:00

      Такие видео ничем не подтвержденные легко монтируются.

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