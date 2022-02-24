Матчи «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив» могут перенести

Журналист Сергей Егоров допустил, что два матча 19-го тура РПЛ могут не состояться в определенные даты.

Причина – закрытие аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

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