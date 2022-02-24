Аллер забил свои первые 11 голов в ЛЧ за 7 игр. Это рекорд

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Аяксом». Форвард гостей Себастьян Аллер на 26-й минуте забил в свои ворота.

Через три минуты Аллер забил уже в чужие. Счет стал 2:1 в пользу «Аякса».

Чтобы достичь отметки в 11 голов в Лиге чемпионов (без учета автогола), Аллеру понадобилось семь матчей. Это рекорд.