Аллер забил свои первые 11 голов в ЛЧ за 7 игр. Это рекорд

Отличный результат. Теперь топ-клубы будут за ним охотиться.
В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Аяксом». Форвард гостей Себастьян Аллер на 26-й минуте забил в свои ворота.
Через три минуты Аллер забил уже в чужие. Счет стал 2:1 в пользу «Аякса».
Чтобы достичь отметки в 11 голов в Лиге чемпионов (без учета автогола), Аллеру понадобилось семь матчей. Это рекорд.
- Аллер – лучший бомбардир сезона ЛЧ.
- Он забил во всех своих матчах Лиги чемпионов этого сезона.
- Это дебютный сезон Аллера в ЛЧ.
Аллер в матче с «Бенфикой» забил в свои ворота и через три минуты – в чужие
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