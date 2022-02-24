Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Аллер забил свои первые 11 голов в ЛЧ за 7 игр. Это рекорд

    В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Аяксом». Форвард гостей Себастьян Аллер на 26-й минуте забил в свои ворота.

    Через три минуты Аллер забил уже в чужие. Счет стал 2:1 в пользу «Аякса».

    Чтобы достичь отметки в 11 голов в Лиге чемпионов (без учета автогола), Аллеру понадобилось семь матчей. Это рекорд.

    • Аллер – лучший бомбардир сезона ЛЧ.
    • Он забил во всех своих матчах Лиги чемпионов этого сезона.
    • Это дебютный сезон Аллера в ЛЧ.

    Аллер в матче с «Бенфикой» забил в свои ворота и через три минуты – в чужие

    «Бавария» намерена купить Аллера на замену Левандовски. Поляк может уйти в «Реал» или «Челси»

    Аллер оформил хет-трик в игре с «Твенте» и опередил Тиля в гонке бомбардиров Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2022 00:27
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +94392

      zigbert 12 часов назад

      Отличный результат. Теперь топ-клубы будут за ним охотиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      rtyr54 24 февраля, 01:48

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      DagestanSila 24 февраля, 01:18

      в свои ворота не считается

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6651

      vladik12 > DagestanSila 24 февраля, 01:44

      11 - это без учета автогола, конечно же).

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      DagestanSila > vladik12 24 февраля, 01:57

      понял)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru