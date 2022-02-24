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Аллер забил свои первые 11 голов в ЛЧ за 7 игр. Это рекорд

24 февраля 2022, 00:27
5

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Аяксом». Форвард гостей Себастьян Аллер на 26-й минуте забил в свои ворота.

Через три минуты Аллер забил уже в чужие. Счет стал 2:1 в пользу «Аякса».

Чтобы достичь отметки в 11 голов в Лиге чемпионов (без учета автогола), Аллеру понадобилось семь матчей. Это рекорд.

  • Аллер – лучший бомбардир сезона ЛЧ.
  • Он забил во всех своих матчах Лиги чемпионов этого сезона.
  • Это дебютный сезон Аллера в ЛЧ.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Голландия. Эредивизие Аякс Аллер Себастьян
Комментарии (5)
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DagestanSila
1645654698
в свои ворота не считается
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rtyr54
1645656491
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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zigbert
1645704484
Отличный результат. Теперь топ-клубы будут за ним охотиться.
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