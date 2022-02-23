Аллер в матче с «Бенфикой» забил в свои ворота и через три минуты – в чужие

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Аяксом». Форвард гостей Себастьян Аллер на 26-й минуте забил в свои ворота.

Через три минуты Аллер забил уже в чужие. Счет стал 2:1 в пользу «Аякса».

Аллер – лучший бомбардир сезона ЛЧ.

Он забил во всех своих матчах Лиги чемпионов этого сезона.

Это дебютный сезон Аллера в ЛЧ.

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