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    Аллер в матче с «Бенфикой» забил в свои ворота и через три минуты – в чужие

    В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Аяксом». Форвард гостей Себастьян Аллер на 26-й минуте забил в свои ворота.

    Через три минуты Аллер забил уже в чужие. Счет стал 2:1 в пользу «Аякса».

    • Аллер – лучший бомбардир сезона ЛЧ.
    • Он забил во всех своих матчах Лиги чемпионов этого сезона.
    • Это дебютный сезон Аллера в ЛЧ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 23:40
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