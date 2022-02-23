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    «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: Рангник не участвовал в плей-офф Лиги чемпионов 11 лет

    В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Для главного тренера гостей Ральфа Рангника это первая встреча плей-офф турнира за 11 лет.

    В 2011 году Рангник участвовал в плей-офф Лиги чемпионов с «Шальке».

    • Ранее «Атлетико» и «МЮ» в рамках ЛЧ не встречались.
    • У «МЮ» серия из 4 матчей без поражений.
    • «Атлетико» последние 6 игр чередует победы и поражения.

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    Рангник – 1-й тренер «Манчестер Юнайтед», не выигравший 2 стартовых матча в ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 21:52
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