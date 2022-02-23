«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»: Рангник не участвовал в плей-офф Лиги чемпионов 11 лет

В 23:00 по Москве начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Для главного тренера гостей Ральфа Рангника это первая встреча плей-офф турнира за 11 лет.

В 2011 году Рангник участвовал в плей-офф Лиги чемпионов с «Шальке».

Ранее «Атлетико» и «МЮ» в рамках ЛЧ не встречались.

У «МЮ» серия из 4 матчей без поражений.

«Атлетико» последние 6 игр чередует победы и поражения.

Цорн: «Контракта с компанией Рангника нет с лета 2021 года. Разрывать нечего»

«Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

Рангник – 1-й тренер «Манчестер Юнайтед», не выигравший 2 стартовых матча в ЛЧ